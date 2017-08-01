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Грузия более не является ни советской, ни постсоветской страной - Квирикашвили


01.08.2017   12:46
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил вице-президента США за визит в Грузию отметил важность этого визита.

"Сегодня мы принимаем в Грузии не только вице-президента США, нашего основного стратегического партнера, но и приобретенного в этот короткий срок большого друга Майка Пенса. Мы рады, что он прибыл вместе с супругой. После нашей короткого знакомства в Мюнхене, я имел честь по приглашению вице-президента провести встречи в Вашингтоне, и сегодня в Тбилиси между нами состоялся диалог. Ваш приезд в короткий срок после прихода к власти подтверждает большое президента Трампа и Ваше желание углубить стратегические отношения и дружбу с Грузией, за что я премного благодарен", - заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили.

Он также подчеркнул, что в нынешнем году исполнило 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и США. Он подчеркнул важную роль США на пути демократического и экономического развития, укрепления суверенитета Грузии и на пути вступления в НАТО.

"С вашей помощью сегодня Грузия не является ни советской, ни постсоветской страной. Сегодня мы ассоциированная с ЕС европейская демократия. Мы также твердо стоим бок о бок с американцами на страже глобальной безопасности и вносим свою контрибуцию в процесс региональной стабильности. Грузинский народ очень ценит дружбу американская народа и их твердую поддержку" - заявил Квирикашвили.

Премьер-министр также заострил внимание на грузино-американском сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

"Ваша встрече с грузинскими и американскими военнослужащими, участвующими в учениях "Достойный партнер", однозначно подтверждает твердую поддержку США как суверенитета нашей страны, так и интеграции Грузии в НАТО. В нынешнем году мы согласовали совместный план действий, который обеспечивает укрепление обороноспособности Грузии, что очень важно для стабильности нашей страны и региона. США оказали значительную финансовую помощь Грузии за все эти 25 лет", - заявил премьер-министр Грузии.






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