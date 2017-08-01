Майк Пенс впечатлен христианскими традициями Грузии

01.08.2017 12:54 Вице-президент США Майк Пенс заявляет, что на него оказали огромные впечатления христианские традиции, с которыми он ознакомился в ходе визита в Грузию. Об этом он сказал на совместном с премьер-министром Грузии брифинге после встречи в администрации президента.



"Огромное спасибо за добрые слова. Была большая честь принимать Вас в Белом доме и посетить Грузию, эту историческую страну.



Послание президента Дональда Трампа состоит в том, что мы с вами - с народом Грузии. Могу также сказать - то, что Америка первая не подразумевает, что Америка одна на этом пути. Америка поддерживает народ Грузии. Сегодняшний день отмечает 25-летие установления дипломатических отношений между нашими станами. Грузия находится на распутье наций и цивилизаций, на протяжении сотен веков страна создала богатейшую традицию, имеет самобытность, свой язык.



Вчера я впервые узнал грузинское застолье, грузинскую кухню, традиционный фольклор, где были исполнены абхазские и осетинские танцы и песни, и на меня оказали большое впечатление христианские традиции. Сегодня ожидаем встречи с Католикосом-Патриархом Грузии в кафедральном соборе Сиони", - заявил Майк Пенс.



В администрации премьер-министра Грузии состоялась встреча между Георгием Квирикашвили и Майком Пенсом. Затем встреча была продолжена в расширенном формате.



По завершении переговоров вице-президент США и премьер-министр Грузии сделали заявления для СМИ.















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