Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Майк Пенс впечатлен христианскими традициями Грузии


01.08.2017   12:54
Вице-президент США Майк Пенс заявляет, что на него оказали огромные впечатления христианские традиции, с которыми он ознакомился в ходе визита в Грузию. Об этом он сказал на совместном с премьер-министром Грузии брифинге после встречи в администрации президента.

"Огромное спасибо за добрые слова. Была большая честь принимать Вас в Белом доме и посетить Грузию, эту историческую страну.

Послание президента Дональда Трампа состоит в том, что мы с вами - с народом Грузии. Могу также сказать - то, что Америка первая не подразумевает, что Америка одна на этом пути. Америка поддерживает народ Грузии. Сегодняшний день отмечает 25-летие установления дипломатических отношений между нашими станами. Грузия находится на распутье наций и цивилизаций, на протяжении сотен веков страна создала богатейшую традицию, имеет самобытность, свой язык.

Вчера я впервые узнал грузинское застолье, грузинскую кухню, традиционный фольклор, где были исполнены абхазские и осетинские танцы и песни, и на меня оказали большое впечатление христианские традиции. Сегодня ожидаем встречи с Католикосом-Патриархом Грузии в кафедральном соборе Сиони", - заявил Майк Пенс.

В администрации премьер-министра Грузии состоялась встреча между Георгием Квирикашвили и Майком Пенсом. Затем встреча была продолжена в расширенном формате.

По завершении переговоров вице-президент США и премьер-министр Грузии сделали заявления для СМИ.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Американская инвестиция в строительстве порта Анаклиа подтверждает большой потенциал преобразования нашей страны региональным хабом
От импортированных продуктов ежегодно заболевает 18 000 человек - «Резонанси»
В июне количество просроченных кредитов в Грузии сократилось на 16,9 млн. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Русский мир» в Абхазии - русским жгут лица утюгом
Взамен на возвращение к «абхазским корням» Сухуми обещает грузинам «гражданство»
В оккупированном Гальском районе изменили правила выдачи т.н. паспортов
В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка
Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченский министр связал массовый расстрел людей с профилактикой терроризма
Естественный прирост населения Армении достиг рекордно низкого уровня
В Азербайджане задержали банду хакеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна