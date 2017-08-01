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США жестко осуждают оккупацию Россией Грузии - Майк Пенс


01.08.2017   13:07
Администрация Дональда Трампа всегда будет давать жесткий ответ странам, которые будут иметь претензию нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии - об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как отметил Пенс, сегодня проходят многонациональные военные учения, что дает возможность Грузии повысить свою обороноспособность. По его словам, это один из примеров помощи США в укреплении обороноспособности Грузии.

"Президент Трамп и я поддерживаем заявление Бухарестского саммита 2008 года, что Грузия станет членом НАТО. Также впечатляет, что Грузия тратит два процента своего ВВП на оборону и тем самым опережает некоторых членов НАТО, но это вызвано тяжелой реальностью", - отметил Пенс.


По его же словам, всего в каких-то 40 километрах стоят российские танки на оккупированной территории Грузии, и 20% территорий оккупированы.

"Подчеркиваю, что США жестко осуждают оккупацию Россией Грузии. США выражает поддержку территориальной целостности Грузии и ее суверенитету. Администрация Дональда Трампа всегда даст жесткий ответ тем странам, которые будут иметь претензию нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии", - заявил Пенс.






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