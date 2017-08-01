Пропавший в Тбилиси карикатурист нашелся в монастыре

01.08.2017 13:12 Сотрудники МВД Грузии на второй день поисков нашли живым известного художника и карикатуриста Бесика Дугашвили, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.



Дугашвили чувствует себя хорошо, однако отказывается возвращаться домой. По данным СМИ, в настоящее время он находится в одном из монастырей.



Информация о пропаже Дугашвили поступила в полицию в воскресенье от членов его семьи. За несколько часов до исчезновения Дугашвили оставил у себя на странице в фейсбуке сообщение, в котором указал, что «направляется туда, откуда не возвращаются».



Бесик Дугашвили известен тем, что рисовал карикатуры грузинских политиков.















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