|
Пропавший в Тбилиси карикатурист нашелся в монастыре
01.08.2017 13:12
Сотрудники МВД Грузии на второй день поисков нашли живым известного художника и карикатуриста Бесика Дугашвили, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.
Дугашвили чувствует себя хорошо, однако отказывается возвращаться домой. По данным СМИ, в настоящее время он находится в одном из монастырей.
Информация о пропаже Дугашвили поступила в полицию в воскресенье от членов его семьи. За несколько часов до исчезновения Дугашвили оставил у себя на странице в фейсбуке сообщение, в котором указал, что «направляется туда, откуда не возвращаются».
Бесик Дугашвили известен тем, что рисовал карикатуры грузинских политиков.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна