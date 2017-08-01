Россия по-прежнему продолжает поддержку поддерживающих терроризм стран, - Майк Пенс

01.08.2017 13:20 США хотят отметить санкции против России и наладить с ней отношения, но достичь этого можно будет только после того, как Россия отменит свои деструктивные действий. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Грузию, на совместной с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили пресс-конференции.



Вице-президент заявил внимание на задействование санкций против России.



"Президент Трамп подпишет санкции, вскоре они будут иметь законодательный вид, направленный против России. Однако, мы желаем отмены санкций против России. Мы хотим отношений с Россией, но достичь этого можно будет только после того, как Россия отменит свои деструктивные действий. Мы хотим улучшения отношений с Россией, но последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном. Мы продолжим отношения с Грузией и углубим их, чтобы Грузия смогла перенести результаты российской агрессии", - заявил Пенс.



Действиям России мы противопоставляем мой визит, твердую позицию президента, которая касается наших твердых ценностей, и уверен, что мы достигнем улучшения отношений, у нас будет лучшее будущее и более мирный мир, заявил вице-президент США Майк Пенс.



"Мы конечно же были обеспокоены и выслушали обеспокоенность со стороны Конгресса, что [в документе] не было традиционных элементов гибкости, так как это является одним из направлений внешней политики США. Однако, пройдя Палату представителей, данный законопроект был более усовершенствован и, мы считаем, данный законопроект не только придаст законодательный вид санкциям против России, которые поддерживает наша администрация, но и углубит их и даст президенту США и Госдепу возможность и гибкость проводить внешнюю политику США исходя из интересов страны", - заявил Пенс.



По его же словам, подписи президента и Конгресса под санкциями можно считать, что президент и Конгресс выступают с одной позиции.



"Вопросы, о которых президент ясно заявил в Варшаве, вошли в документ, но Россия по-прежнему продолжает поддержку поддерживающих терроризм стран", - заявил Майк Пенс.

















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