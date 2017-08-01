Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия по-прежнему продолжает поддержку поддерживающих терроризм стран, - Майк Пенс


01.08.2017   13:20
США хотят отметить санкции против России и наладить с ней отношения, но достичь этого можно будет только после того, как Россия отменит свои деструктивные действий. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Грузию, на совместной с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили пресс-конференции.

Вице-президент заявил внимание на задействование санкций против России.

"Президент Трамп подпишет санкции, вскоре они будут иметь законодательный вид, направленный против России. Однако, мы желаем отмены санкций против России. Мы хотим отношений с Россией, но достичь этого можно будет только после того, как Россия отменит свои деструктивные действий. Мы хотим улучшения отношений с Россией, но последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном. Мы продолжим отношения с Грузией и углубим их, чтобы Грузия смогла перенести результаты российской агрессии", - заявил Пенс.

Действиям России мы противопоставляем мой визит, твердую позицию президента, которая касается наших твердых ценностей, и уверен, что мы достигнем улучшения отношений, у нас будет лучшее будущее и более мирный мир, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Мы конечно же были обеспокоены и выслушали обеспокоенность со стороны Конгресса, что [в документе] не было традиционных элементов гибкости, так как это является одним из направлений внешней политики США. Однако, пройдя Палату представителей, данный законопроект был более усовершенствован и, мы считаем, данный законопроект не только придаст законодательный вид санкциям против России, которые поддерживает наша администрация, но и углубит их и даст президенту США и Госдепу возможность и гибкость проводить внешнюю политику США исходя из интересов страны", - заявил Пенс.

По его же словам, подписи президента и Конгресса под санкциями можно считать, что президент и Конгресс выступают с одной позиции.

"Вопросы, о которых президент ясно заявил в Варшаве, вошли в документ, но Россия по-прежнему продолжает поддержку поддерживающих терроризм стран", - заявил Майк Пенс.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Американская инвестиция в строительстве порта Анаклиа подтверждает большой потенциал преобразования нашей страны региональным хабом
От импортированных продуктов ежегодно заболевает 18 000 человек - «Резонанси»
В июне количество просроченных кредитов в Грузии сократилось на 16,9 млн. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Русский мир» в Абхазии - русским жгут лица утюгом
Взамен на возвращение к «абхазским корням» Сухуми обещает грузинам «гражданство»
В оккупированном Гальском районе изменили правила выдачи т.н. паспортов
В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка
Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченский министр связал массовый расстрел людей с профилактикой терроризма
Естественный прирост населения Армении достиг рекордно низкого уровня
В Азербайджане задержали банду хакеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна