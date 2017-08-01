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Защитят ли США Грузию в случае нападения России?


01.08.2017   13:56
Журналист "Вашингтон пост" Эшли Паркер на совместной пресс-конференции вице-президента США Майка Пенса и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили задала вопрос Пенсу о том, защитят ли США Грузию в случае нападения России.

"Ответные шаги на действия России, к примеру, что Рсосия решила направить 100000 военнослужащих к границам НАТО для проведения учения, какой была ваша реакция на это? Вы также сказали, что поддерживаете стремление Грузии в НАТО. Защитят ли США Грузию в случае нападения России?".

На этот вопрос Пенс дал следующий ответ:

"Большое спасибо за этот вопрос. Президент Трамп направил меня в это турне, чтобы донести ясное послание странам Балтии, Монтэнегро и Грузии, что США поддерживают миролюбивые страны и мы это подтверждаем не только на словах, но и действиями. Президент подчеркнул, что американский контингент ясно отражает, что мы верны нашим обязательствам.

Что же касается переброски 100-тысячного российского контингента, это еще одно подтверждение того, насколько важно, чтобы партнеры по НАТО стояли на одной позиции. Мы с Трампом верим, что отношения лучше чем сегодняшние возможны с Россией, но переговоры между двумя странами всегда начинаются признанием позиций каждого партнера".






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