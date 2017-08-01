Майк Пенс: Мы готовы еще больше сблизиться с Грузией

01.08.2017 14:48 Мы готовы еще больше сблизиться с Грузией, еще больше вникнуть в ее стремления, и еще больше укрепить наши отношения - заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс во время совместного заявления с премьер-министром Георгием Квирикашвили в администрации правительства.



По словам вице-президента США, Грузия является стратегическим партнером Соединенных Штатов.



"Мужество населения Грузии всегда производило на меня большое впечатление, Грузия находилась в тюрьме народов, Советском Союзе. Потом этот жестокий режим распался, и Грузия протянула руку Западу и европейским странам за поддержкой, и мы готовы, еще больше сблизится с Грузией, больше вникнуть в ее стремления, и еще больше укрепить наши отношения. Мы готовы полностью реализовать наши усилия, чтобы в Грузии еще больше укрепилась стратегическая, и ситуация безопасности.



Грузия является стратегическим партнером США. Уже десятки лет, как военнослужащие Грузии вместе с американцами воюют в Афганистане, Ираке, Косово. Что касается Афганистана, Грузия перебросила туда больше всего представителей вооруженных сил на душу населения, чем представители любой другой страны. 31 гражданина Грузии пожертвовали своей жизнью, и память о них навсегда останется в сердцах американцев. Американцы вместе с грузинами оплакивают их гибель"- отметил Майк Пенс.



В администрации правительства состоялась встреча наедине премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и вице-президента Соединенных Штатов Америки Майка Пенса, после чего аудиенция была продолжена в расширенном формате.



После переговоров за закрытыми дверьми в администрации правительства вице-президент США и премьер-министр Грузии сделали заявления.

















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