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Квирикашвили: Важно найти конкретные решения для обеспечения деоккупации территории Грузии


01.08.2017   16:50
Поддержка США является важнейшей в процессе мирного урегулирования грузинско-российского конфликта. Мы очень ценим твердую и стойкую позицию США в отношении территориальной целостности Грузии - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом.

По его же словам, решения президента Трампа, лично вице-президента, новой администрации, и Конгресса в связи с оккупированными территориями Грузии, были беспрецедентными.

"Сегодня мы говорили о тех больших вызовах, которые есть у нашей страны в результате оккупации. США играют большую роль в формате международных женевских переговоров, и важно, чтобы включенностью высокого уровня были найдены конкретные решения для деоккупации территории, и обеспечения безопасности Грузии, так же как и с точки зрения политического урегулирования конфликта.

И наконец, должен однозначно подтвердить, что Грузия была, есть, и будет с США, когда дело касается всех значимых вызовов и угроз, существующих в мире. Наше стратегическое партнерство ориентировано на укрепление, как Грузии, так и региональной и глобальной безопасности, содействие мирному и демократическому развитию"- отметил премьер-министр Грузии.








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