Нам нужны содержательные гарантии с американской стороны - Хухашвили

01.08.2017 17:53 По мнению эксперта Гии Хухашвили, заявления вице-президента США были очень позитивными, хорошими, и адекватными тем вызовам, в связи с которыми в стране существует тревога. Он советует власти, помимо общего воодушевления, заняться анализом.



"Нам следует знать одно простое дело, что наряду с поддержкой США возрастают и риски, поскольку, чем больше риторика такого рода, тем больше опасность агрессии с российской стороны. Одно, тост, но все это должно быть полно содержания. Нам нужны содержательные гарантии с американской стороны, что в случае возможных осложнений мы не окажемся в том же положении, каком оказались в 2008 году"- заявил Гия Хухашвили.



По его же словам, в нынешнем мире слова ничего не решают, и для этого много механизмов, как дипломатических, так и экономических.



"Не обязательно, чтобы об этом был громогласный разговор. Наша власть должна говорить с Пенсом о том, за каким конкретным развитием какая реакция должна последовать от США, чтобы мы могли эффективно оборонятся в случае возможных осложнений. То, что эти осложнения будут, хорошо видно. Надеюсь, что они говорили об этом, и не будут заняты пустым разговором"- отметил эксперт.



По его мнению, публично говорить на эти вопросы не следует, но нам необходимы реальные гарантии. Америка должна настолько вникнуть в наши проблемы, чтобы наша безопасность для них была одним из главных приоритетов, поскольку у нас с этим серьезная проблема, тем более на фоне того, когда мы целенаправленно стремимся к западному миру.



"Не должно произойти такого, чтобы когда у нас создадутся проблемы, нам прислали воду на кораблях, и ограничились этим"- заявил Гия Хухашвили.

















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