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Майк Пенс почтил память погибших в международных миссиях грузинских военных


01.08.2017   18:19
«Будущее Грузии в западном мире», - об этом вице-президент США Майк Пенс, выступая с речью перед грузинскими и американскими военными, участвующими в учениях «Достойный партнер 2017».

По заявлению вице-президента, в этом году отмечается 25-летний юбилей американо-грузинских дипломатических отношений и «США дают высокую оценку прогрессу Грузии».

Майк Пенс вспомнил о грузинских солдатах, погибших в международных миссиях, и отметил, что они сражались за мир и свободу.

«Грузия на протяжении лет была стратегическим партнером США. Тысячи грузинских военнослужащих достойно служили вместе с американцами в Косово, Афганистане, Ираке. Грузия на душу населения направила больше военнослужащих, чем любая другая страна в мировом масштабе.

Сегодня мы вспоминаем 31-го погибшего грузинского солдата, которые пожертвовали жизнями в борьбе за свободу, американский народ помнит эту жертву, они являются героями и заверяю вас, что они навсегда останутся в сердцах американского народа», - заявил Майк Пенс.






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