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Саакашвили пообещал сообщить о дате возвращения в Украину


01.08.2017   18:27
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили утверждает, что оснований для лишения его украинского гражданства у президента Украины Петра Порошенко не было.

"Юридических оснований для лишения (меня) гражданства у президента Порошенко не было", - сказал М.Саакашвили в ходе видеосвязи, которую организовали в офисе его партии "Рух новых сил" в Киеве во вторник.

По его словам, решение президента Украины о прекращении гражданства связано с желанием устранить "главного политического соперника".

"Происходит удаление с политического поля политического игрока, которого Порошенко очень боится", – сказал М.Саакашвили.

По его мнению, президент Украины сознает, что "Рух новых сил" поддерживают многие общественные движения и политические силы.

М.Саакашвили также считает, что лишение его украинского гражданства - это демонстрация того, что П.Порошенко "признает в нас соперника".






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