Саакашвили: Анкету для получения украинского гражданства заполнял честно

01.08.2017 19:56 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что анкету для получения украинского гражданства заполнял честно. Об этом он сообщил во время скайп-включения из Вашингтона, передает 112ua.



Саакашвили утверждает, что на момент заполнения анкеты для получения украинского гражданства официальных обвинений или подозрений от грузинских правоохранительных органов он не получал.

"Все, что я заполнил, я заполнил честно. Все с соблюдением закона. К тому времени, когда я заполнял анкету, официальных обвинений никто не предъявлял", - сообщил он.



Кроме того, Саакашвили подчеркнул, что лишение украинского гражданства является политической расправой.



"Он (Порошенко, - ред.) признает в нас главного соперника. Юридических оснований для лишения (меня, - ред.) гражданства у президента Порошенко не было", - отметил Саакашвили.



Напомним, 26 июля 2017 года Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Украины Петр Порошенко издал указ об утере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.



29 июля 2017 года Саакашвили заявил, что под анкетой, на основании которой он потерял гражданство Украины, стоит не его подпись.



Михеил Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году указом президента. В тот же день он был назначен главой Одесской ОГА, пробыв на этом посту до 7 ноября 2016 года.















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