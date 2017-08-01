«Сила в единстве» - Майк Пенс

01.08.2017 21:00 Мы с вами, поскольку грузинская пословица гласит, "сила в единстве"»- заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая с речью перед грузинскими и американскими военными, участвующими в учениях "Достойный партнер 2017".



По заявлению Майка Пенса, Россия оккупировала 20% территорий Грузии, и Соединенные Штаты Америки "сурово осуждают оккупацию земли Грузии".



По заявлению вице-президента Америки, США продолжат поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и США, в условиях администрации Дональда Трампа, никому не дадут право "поставить под вопросом этот принцип".



"Мы стоим на передней линии защиты свободы. Свободы, которая испытала удар во время российской агрессии, мы и сегодня видим его результаты, на территории "т.н. Южной Осетии" размещены российские танки.



Россия оккупировала 20% территорий Грузии, и Соединенные Штаты Америки сурово осуждают оккупацию земли Грузии. Уверяю вас, США продолжат поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. США, в условиях администрации Дональда Трампа, ни одной стране не дадут право поставить под вопросом этот принцип.



Президент Трамп призывает Россию, прекратить дестабилизацию. Мы работаем для того, чтобы Грузия максимально усилила свои возможности, чтобы противостоять этой агрессии"- заявил Майк Пенс.



По его же словам, в скором времени президент США подпишет санкции против России. В то же время, Майк Пенс надеется, что "наступит лучший период для отношений с Россией".



"Разумеется, мы предпочитаем сотрудничество с Россией на основании общих интересов, но президент и Конгресс стоят на единой позиции в отношении послания в адрес России - лучшие отношения и отмена санкций требуют от России приостановления дестабилизации, которую она осуществляет.



Надеюсь, что наступит лучший период отношений с Россией, но последние шаги Москвы действительно не направлены на это. Они не смогут поколебать нашу свободу, и позицию ни одной свободолюбивой страны, такой, как Грузия.



Америка поддерживает Грузию со дня ее независимости. Во время правления президента Трампа мы также будем стоять плечом к плечу для того, чтобы усилить ваши оборонные средства, углубить демократию, и сделать еще более тесными отношения с Европой и Америкой. Мы с вами, поскольку грузинская пословица гласит, "сила в единстве"- заявил Майк Пенс.

















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