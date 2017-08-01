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Каладзе: Поддержка США дает нам дополнительный стимул


01.08.2017   22:10
Поддержка США дает нам дополнительный стимул, непреклонно работать для благоденствия Грузии, чтобы мы все думали и действовали исходя из интересов страны – вне узкопартийных интересов, - так откликнулся кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе на визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию.

«Сегодня завершился значительнейший визит вице-президента США Майка пенса в Грузию. Я не могу не откликнуться на это событие и тот интересный процесс, который развивается вокруг демократии Грузии. Политические и экономические приоритеты нашей страны и общества заслуживают поддержки наших стратегических партнеров, наших друзей.

Мы прошли сложнейший путь до сегодняшнего дня и со дня восстановления независимости всегда чувствовали особую поддержку США в отношении Грузии. Впереди у нас путь, полный еще более интересных ожиданий и эта поддержка, демонстрация дружбы и партнерства серьезная и надежная опора в процессе осуществления наших идей и целей. Это дает нам дополнительный стимул, непреклонно работать для благоденствия Грузии, чтобы мы все думали и действовали, прежде всего, исходя из интересов страны – вне узкопартийных интересов», - пишет Каха Каладзе в соцсети.

Вице-президент США Майк Пенс посетил Грузию в рамках европейского турне.






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