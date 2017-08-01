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Деканоидзе: Все мои детские, школьные и университетские годы – это русский солдат, который оккупировал наши территории
01.08.2017 22:39
Положение Грузии в 90-е годы прошлого века было плачевным, но именно это стало стимулом для молодых людей прийти к власти в следующем десятилетии, чтобы кардинально изменить страну. Об этом в эфире авторской программы Дмитрия Гордона "ГОРДОН" на телеканале "112 Украина" сказала бывший ректор Полицейской академии Грузии, впоследствии – глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.
"Все мое детство, а это начало 90-х, – вы знаете, что там тогда происходило: не было газа, света, война, оккупация. И все мои детские, школьные и университетские годы – это русский солдат, который оккупировал наши территории, Шеварднадзе коррупция и ничего хорошего, понимаете? И когда в 2003 году произошла Революция роз, мотивация была уже настолько сильной, что остановить это было нельзя", – заявила Деканоидзе.
Она называет Грузию единственной постсоветской страной, которая сумела полностью побороть коррупцию, если не считать государства Балтии.
"Самое главное – грузинское молодое поколение вообще не знает, что такое коррупция. Они бесплатно поступили в университет, они не имеют понятия, как полицейские берут взятки, они не платили за паспорт и не платят за государственные услуги. Целое поколение, которое сейчас уже работает в частных или госструктурах, не имеет представления, что такое коррупция и совок, понимаете? Думаю, что это очень большое достижение", – отметила Деканоидзе.
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