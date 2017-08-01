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Саакашвили: Я не претендую ни на какие-либо должности


01.08.2017   23:21
Сторонники лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили планируют к осени создать объединение демократических партий вокруг общих идей. Об этом Саакашвили заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент "ГОРДОН".

Саакашвили подчеркнул, что объединение не будет основываться на личностях и сам он не имеет президентских амбиций.

"Нас разъединяют как раз личные амбиции. У меня нет личных амбиций, я не претендую ни на должность президента Украины, ни на какие-либо должности", – сказал он.

По мнению политика, президент Украины Петр Порошенко, подписав указ о потере Саакашвили украинского гражданства, хотел выдавить его из украинского политического процесса.

"Что бы Порошенко ни подписывал, никто меня не может удалить из украинской истории. Я был участником трех украинских Майданов. На первом Майдане я был простым студентом, а в Майдане оранжевом и в Революции достоинства я участвовал вместе с их лидерами", – отметил политик.






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