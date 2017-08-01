Российский пакостник решил «отомстить» США посещением оккупированной территории Грузии

01.08.2017 23:27 Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предполагает, что визит Путина в Абхазию связан со сложной внутриполитической ситуацией в стране, а также с нахождением с визитом в Грузии 1 августа вице-президента США Майка Пенса.



По словам депутата, раскол в абхазском обществе, борьба в политических кругах этого оккупированного Россией региона Грузии, а также межнациональная напряженность тормозят экономическое развитие Абхазии и российские инвестиции.



«Это дополнительный повод для того, чтобы Путин присмотрелся к ситуации в Абхазии и составил свое личное мнение», — предположил Затулин, подчеркнув, что необходимость российской помощи Абхазии не ставится под сомнение.



По мнению Затулина, визит Путина может быть также призван подтвердить обязательства России по отношению к Абхазии и Цхинвальскому региону (оккупированные Россией территории Грузии - ред.) в связи с тем, что Пенс «активно агитирует Грузию за вхождение в НАТО, тем самым будоражит целый ряд вопросов, включая вопрос о насильственном восстановлении грузинской юрисдикции над народами и территорией Абхазии и т.н. Южной Осетии».

















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