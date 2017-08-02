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Бакрадзе: В двусторонних отношениях с США мы открыли новую страницу
02.08.2017 11:08
Думаю, сегодня мы открыли новую страницу в двусторонних отношениях с США, - так откликнулся Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в США Давид Бакрадзе на заявления, сделанные вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом в ходе визита в Тбилиси.
Как отметил Давид Бакрадзе, очень ясными и естественным были те посылы, которые Грузия получила от вице-президента государства - стратегического партнера.
«Разумеется, та динамика, которая связывает нас с США, с их новой администрацией, указывает на то тесное сотрудничество, которое у нас есть, на то высокое стратегическое партнерство и те перспективы, которые имеются с точки зрения сотрудничества друг с другом в сфере безопасности, в торгово-экономическом плане. Так что думаю, сегодня мы открыли новую страницу в двусторонних отношениях с США, которая откроет еще больше возможностей, чтобы углубить уже существующее стратегическое партнерство очень высокого уровня», - заявил Бакрадзе.
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