Пенс - «Необыкновенный прогресс Грузии укрепляет заявку на членство в НАТО»

02.08.2017 11:29 «Грузия смогла добиться необыкновенного прогресса за прошедшие 5 лет и этот важный прогресс укрепит заявку на членство в НАТО; будущее Грузии связано с Западом; мы поддерживаем ваши стремления стать членом НАТО; администрация Трампа всегда будет строго отвечать всем странам, которые попытаются нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии... - такие посылы новой администрации США оставил в Тбилиси вице-президент Майк Пенс. Защита от деструктивных действий России и вступление в НАТО - вот главные вопросы безопасности Грузии и самые четкие посылы второго лица новой администрации США были посвящены именно этим вопросам, что очень обрадовало официальный Тбилиси и большую часть экспертов. Вице-президент США заявил, что поддержка Белого дома неизменна и США готовы еще больше углубить стратегическое сотрудничество с Грузией и что США твердо поддерживают стремления Грузии стать членом НАТО и продолжат тесную работу с правительством Грузии, чтобы расширить и усилить сближение Грузии с НАТО, чтобы однажды Грузия вступила в альянс», - пишет газета «Резонанси».



«Грузия добилась необыкновенного прогресса, не за 25 лет в целом, а за прошедшие 5 лет. Мы считаем, что этот важный прогресс укрепит заявку на членство в НАТО», - заявил Пенс. Вместе с тем, он обратился из Тбилиси и к России - «США строго осуждают оккупацию грузинских территорий Россией и противопоставляют ее действиям этот визит и твердую позицию Трампа относительно ценностей. На пресс-конференции с премьером Георгием Квирикашвили журналисты поинтересовались, защитят ли США Грузию в случае нападения России, а Пенс ответил, что ответ будет строгим. «Администрация Трампа всегда будет строго отвечать всем странам, которые попытаются нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии», - отметил вице-президент США и добавил, что США продолжат отношения с Грузией, чтобы наша страна смогла пережить результаты российской агрессии. По словам Пенса, президент Трамп считает, что такая реальность сложилась из-за недостаточно четкого объявления позиции США», - отмечает издание.



«Америка проводила красные линии, но не следила за своими заявлениями. Это дало другим сторонам некий сигнал и подтолкнуло их к действию. Мы исходим из принципа - мир и стойкость. Мы уверены, что диалог даст лучшие результаты и мы сможем решить длительные конфликты в Украине, Грузии и других регионах мира», - отметил вице-президент. Он еще раз подтвердил, что санкции против России будут ужесточены, и заявил, что эти санкции возлагаются на Россию и за деструктивные действия против Грузии. Примечательно, что визит Пенса в Тбилиси прокомментировали и в Москве. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, визит Пенса не является проблемой, но проблема возникает тогда, когда речь идет о расширении НАТО рядом с границами России и около этих границ размещается техника НАТО. Политологи говорят, что в основном посылы вице-президента США касались России - как в случае ответа на нарушение красных линий, так и в случае активной поддержки на пути вступления в НАТО, и все эти посылы были неприятны для Москвы», - продолжает издание.



«Майк Пенс принципиально ничего нового не сказал. Новое руководство США уже давно говорит, что поддерживает вступление Грузии в НАТО, но когда эти заявления звучат на фоне военных учений НАТО, когда вице-президент США строго говорит о российской агрессии, когда он часто повторяет слово «оккупация», когда США параллельно ужесточают санкции против России - все это неприятно для России», - говорит председатель «Кавказского института демократии и развития» Гия Нодия. По его словам, очень хорошо, что в отличие от заявлений администрации Обамы, риторика администрации Трампа более четкая и ясная, например, о поддержке вступления в НАТО, но администрация Трампа не имеет большого влияния на руководство западноевропейских стран, которые и мешают нашему вступлению в НАТО», - заключает издание.















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