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В СМИ появилась копия указа Порошенко о лишении Саакашвили гражданства
02.08.2017 11:42
В СМИ появилась копия указа президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства третьего президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михеила Саакашвили.
Документ опубликовало украинское издание «Обозреватель». Согласно тексту указа, гражданства Украины вместе с Саакашвили были лишены еще семь человек.
Конкретные причины решения в отношении каждого отдельного случая не указаны. Все восемь человек из списка лишены гражданства на основании пункта 26 статьи 106 Конституции Украины, а также статей 17 и 19 закона «О гражданстве Украины». В первом случае говорится о праве президента страны «принимать решение о принятии в гражданство и прекращении гражданства Украины, а также о предоставлении убежища», во втором — перечислены основания для прекращения и потери украинского гражданства.
Под документом стоит дата подписания указа — 26 июля.
26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства.
Саакашвили заявил, что решение стало результатом сделки Порошенко и основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили. Экс-президент считает, что таким образом Порошенко решил расправиться с политическим оппонентом — после отставки с поста губернатора Одесской области в 2016 году Саакашвили создал партию «Рух новых сил» и собирался принять участие в выборах парламента.
В настоящее время Саакашвили находится в США и намерен оспорить законность указа президента Украины в суде.
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