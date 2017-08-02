Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В СМИ появилась копия указа Порошенко о лишении Саакашвили гражданства


02.08.2017   11:42
В СМИ появилась копия указа президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства третьего президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михеила Саакашвили.

Документ опубликовало украинское издание «Обозреватель». Согласно тексту указа, гражданства Украины вместе с Саакашвили были лишены еще семь человек.

Конкретные причины решения в отношении каждого отдельного случая не указаны. Все восемь человек из списка лишены гражданства на основании пункта 26 статьи 106 Конституции Украины, а также статей 17 и 19 закона «О гражданстве Украины». В первом случае говорится о праве президента страны «принимать решение о принятии в гражданство и прекращении гражданства Украины, а также о предоставлении убежища», во втором — перечислены основания для прекращения и потери украинского гражданства.

Под документом стоит дата подписания указа — 26 июля.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства.

Саакашвили заявил, что решение стало результатом сделки Порошенко и основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили. Экс-президент считает, что таким образом Порошенко решил расправиться с политическим оппонентом — после отставки с поста губернатора Одесской области в 2016 году Саакашвили создал партию «Рух новых сил» и собирался принять участие в выборах парламента.

В настоящее время Саакашвили находится в США и намерен оспорить законность указа президента Украины в суде.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НБГ дает советы заинтересованным в инвестировании в корпоративные облигации
Samsung - самый популярный бренд мобильных телефоновв Грузии
Enegro-Pro Georgia купила обанкротившуюся «Кахетинскую энергодистрибуцию»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На складах в Абхазии взорвались боеприпасы
В Грузии считают продолжением оккупантской политики возможный визит Путина в Абхазию
Абхазский «суд» приговорил двух граждан Грузии к тюремному заключению
«Русский мир» в Абхазии - русским жгут лица утюгом
Взамен на возвращение к «абхазским корням» Сухуми обещает грузинам «гражданство»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров намерен бороться с вербовщиками ИГ через интернет
Американская SSA Marine будет оперировать контейнерами в грузинском порту Анаклиа 20 лет
Георгий Маргвелашвили обратился к вице-президенту США с инициативой
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна