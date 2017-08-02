Маккейн похвалил вице-президента за заявления в Грузии

02.08.2017 11:44 Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн положительно оценивает визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию.



Накануне Маккейн поделился в своем твиттере статьей Bloomberg об итогах поездки Пенса в Тбилиси. Материал называется «Пенс говорит, что США поддерживают стремление Грузии в НАТО, несмотря на возражения России». К посту в твиттере Маккейн добавил комментарий: «Молодец, вице-президент!».



Маккейн — давний жесткий критик России и лично Владимира Путина. Он неоднократно выступал за продление и усиление антироссийских санкций.



В конце прошлого месяца стало известно, что у 80-летнего сенатора диагностировали рак головного мозга. Со словами поддержи к Маккейну обратился премьер-министр Георгий Квирикашвили, а также третий президент Грузии Михеил Саакашвили.















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