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Маккейн похвалил вице-президента за заявления в Грузии


02.08.2017   11:44
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн положительно оценивает визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию.

Накануне Маккейн поделился в своем твиттере статьей Bloomberg об итогах поездки Пенса в Тбилиси. Материал называется «Пенс говорит, что США поддерживают стремление Грузии в НАТО, несмотря на возражения России». К посту в твиттере Маккейн добавил комментарий: «Молодец, вице-президент!».

Маккейн — давний жесткий критик России и лично Владимира Путина. Он неоднократно выступал за продление и усиление антироссийских санкций.

В конце прошлого месяца стало известно, что у 80-летнего сенатора диагностировали рак головного мозга. Со словами поддержи к Маккейну обратился премьер-министр Георгий Квирикашвили, а также третий президент Грузии Михеил Саакашвили.






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