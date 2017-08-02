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Премьер Грузии поблагодарил Швейцарию за посредничество в отношениях с Россией
02.08.2017 11:53
Грузии повезло, что у нее такой друг, как Швейцария, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая во вторник вечером на приеме в Тбилиси в честь праздника, посвященного основанию Швейцарской Конфедерации.
Как сообщает пресс-служба премьера, Г.Квирикашвили вспомнил свой визит в прошлом году в Швейцарию, в ходе которого было подписано соглашение о режиме свободной торговли между Грузией и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA), объединяющей не входящие в ЕС Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн, и которое входит в силу с 1 сентября.
"Правда, торговля, бизнес и инвестиции имеют очень большое значение в грузино-швейцарских отношениях, но наше сотрудничество намного более всеобъемлющее", - сказал Г.Квирикашвили.
При этом он подчеркнул, что Швейцария играет важнейшую роль в урегулировании конфликтов в Грузии мирным путем, и от имени всех грузин поблагодарил Швейцарию "за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, неоценимое посредничество между Грузией и Российской Федерацией".
"Сегодня я имел честь принимать вице-президента США Майка Пенса. Он выразил твердую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Непоколебимая позиция международного сообщества имеет огромное значение в деле мирного урегулирования конфликта с Россией", - заявил Г.Квирикашвили.
Швейцария осуществляет представительство интересов России в Грузии и Грузии в России. Соответствующие договоренности были оформлены межправительственными соглашениями, которые вступили в силу 4 марта 2009 года, и с тех пор официально действуют секции интересов в Тбилиси и Москве. А все острые вопросы грузино-российских отношений обсуждаются в рамках международного Женевского формата переговоров.
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