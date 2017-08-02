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Президент Швейцарии посетит Грузию в декабре 2017 года
02.08.2017 13:14
Визит президента Швейцарии Дорис Лойтхард в Грузию планируется в декабре 2017 года, говорится сообщении на сайте правительства.
Накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетил в Тбилиси праздничное мероприятие по случаю дня основания Швейцарской Конфедерации.
Квирикашвили поздравил посла Швейцарии Лукаса Белингера с национальным праздником и отметил особенные отношения между странами.
"Грузии действительно повезло, что у нее есть такой друг, как Швейцария", — сказал премьер-министр.
Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения 10 июня 1992 года. Страны сотрудничают в торгово-экономической сфере, а также по техническим, финансовым и гуманитарным вопросам.
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