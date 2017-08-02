Альянс патриотов Грузии с 17 сентября начинает акции с требованием отставки правительства

02.08.2017 13:57 Альянс патриотов Грузии с 17 сентября начинает акции с требованием отставки правительства. Об этом заявила лидер партии Ирма Инашвили.



«Акции протеста начнутся 17 сентября. Вместе с народом мы покажем этому зарвавшемуся правительству народную силу. Вице-спикер парламента вместе с тем выразила крайнее недовольство тем, что Посольство США и протокол так спланировал встречу оппозиции с вице-президентом Майком Пенсом, что не пригласил на нее ни одного представителя Альянса патриотов. Это не обида, в политике не существует термина «обида», «Грузинская мечта» проводит такую политику, которая выгодна только Бокерия и второму крылу «Национального движения». Мы много раз пытались найти общий язык с этим правительством, но так и не смогли его найти ни в процессе конституционной реформы, ни по другим парламентским инициативам. Мы видим, что день за днем в стране создается угроза демократии и все забыли о грузинском народе. С 17 сентября главным требований акций будет отставка правительства. Мы обещаем властям показать силу народа», — заявила Ирма Инашвили.















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