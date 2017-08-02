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Элисашвили обещает в случае победы на выборах выдворить «С.Т. Парк» из Тбилиси


02.08.2017   14:04
В случае победы первым, что я подпишу, будет указ о выдворении «Сити парка» из Тбилиси, - об этом заявил независимый кандидат в мэры Тбилиси Александр Элисашвили на пресс-конференции перед головным офисом компании «Сити парк».

По словам Элисашвили, после этого будет объявлен международный тендер, одним из главных условий которого будет выплата штрафа «Сити парку», который будет возложен на мэрию города за нарушение контракта.

«В случае победы первым, что я подпишу, будет указ о выдворении «Сити парка» из Тбилиси. После этого будет объявлен международный тендер, у которого будет три условия - выплата штрафа «Сити парку», чтобы этот штраф платило не население, создание парковочной инфраструктуры и обустройство системы парковки», - заявил Александр Элисашвили.

По его словам, детальный проект по вопросу парковки в городе в ближайшее время он представит в своем офисе.






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