Мэр Тбилиси называет ложью информацию о трудоустройстве перед выборами активистов правящей партии

02.08.2017 14:09 Мэр Тбилиси Давид Нармания называет ложью и клеветой распространенную одним из СМИ и «Национальным движением» информацию, согласно которой, в мэрии перед выборами трудоустроены активисты правящей партии.



Как заявил Нармания перед началом заседания правительства Тбилиси, ему не дали возможности ответить на данную информацию, что, по его словам, является обоснованным подозрением в том, что это целенаправленно служило дезинформированию общества.



«Хочу подчеркнуть, что каждый занятый в мэрии Тбилиси чиновник и нанятый по договору служащий назначен при полном соблюдении требований законодательства. Что касается трудоустройства новых 600 человек, эти люди не являются новыми кадрами, дело касается существующего кадрового ресурса, штаты которого упразднены согласно задействованному с 1 июля новому закону «О публичной службе» и они продолжили свою деятельность с мэрией Тбилиси не в штате, а путем договорных отношений. Среди них: кадры, исполняющие обязанности, осуществляющие временные, вспомогательные или технические функции и др. Закон нам прямо указал, что такие штаты должны быть упразднены, и они должны продолжить деятельность в мэрии Тбилиси по трудовому договору, что было осуществлено в установленном порядке», - заявил Давид Нармания.















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