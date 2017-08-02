Деканоидзе: Связей в образовании между Россией и Грузией больше нет

02.08.2017 15:15 Связей в образовании между Россией и Грузией больше нет, сказала бывший министр образования и науки Грузии, экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в эфире авторской программы Дмитрия Гордона "ГОРДОН" на телеканале "112 Украина".



"Я помню, когда мы убрали русский язык из школьной программы и ввели английский, были серьезные протесты. Но сейчас у нас выросло уже целое поколение, которое разговаривает на английском, немецком, французском языках абсолютно без проблем, но не знает русского, понимаете? Потому что каких-то связей в сфере образования между Россией и Грузией больше нет. Все молодые люди, которые заканчивают школу, хотят учиться либо в Штатах, либо в Британии и вернуться домой", – отметила она.



Деканоидзе сказала, что грузинская система образования сильно отличается от советской.



"Первое отличие, наверное, в том, что все выпускники школ сдают ВНО, которое в Украине тоже есть, и поступают в высшие учебные заведения абсолютно без коррупции. Второе – у нас в высшем образовании работает Болонский процесс, все к нему уже адаптировано", – подчеркнула она.















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