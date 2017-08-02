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Джанни Букиккио предлагает правящей партии и оппозиции встречу 6 сентября в Страсбурге


02.08.2017   15:43
Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио ответил письмом Координационному совету квалифицированных оппозиционных партий. Данное письмо распространяет партия «Свободная Грузия».

«Как я отметил ранее, Венецианская комиссия убеждена, что решение должно быть найдено путем диалога между политическими силами Грузии, целью этого должно быть достижение самого широкого консенсуса», - говорится в письме Джанни Букиккио.

Президент Венецианской комиссии отмечает, что ролью комиссии не является предложение решения.
«Если политические силы хотят встретиться для обсуждения возможного компромисса, Венецианская комиссия готова содействовать подобной дискуссии», - пишет в своем письме Джанни Букиккио.

Он также заявляет, что может предложить организацию однодневной встречи в Страсбурге 6 сентября этого года, где встретятся представители правящей коалиции и оппозиционных партий.

«Призываю вас и представителей всех политических сил Грузии использовать эту возможность, чтобы найти конструктивный компромисс», - добавил Букиккио.






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