Молдова объявила Рогозина персоной нон грата

02.08.2017 17:18 Молдова объявила вице-премьер министра России, специального представителя России в Приднестровье Дмитрия Рогозина персоной нон грата, сообщает nv.ua.



Об этом 2 августа по итогам заседания кабмина заявил министр иностранных дел республики Андрей Галбур. Издание Point.md отмечает, что главу внешнеполитического ведомства поддержали большинство его коллег по правительству.



Ранее российский Интерфакс сообщил, что МИД Молдовы вызвал посла России в Кишиневе Фарита Мухаметшина. Причиной стало интервью Рогозина на запрещенном в Молдове телеканале Россия-24. Указывалось, что политик допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдовы и ее руководства.



Напомним, 28 июля власти Румынии отказали самолету, следовавшему по рейсу Москва-Кишинев в допуске на свою территорию. На борту находился российский вице-премьер. В итоге рейсовый самолет приземлился в аэропорту Минска (Беларусь). Сам Рогозин позволил себе эмоциональную реакцию, написав в Твиттер: "Ждите ответа, гады". Однако позже пост был удален.



27 июля пограничная полиция в аэропорту Кишинева отказала во въезде депутату Госдумы РФ Павлу Шперову и группе российских артистов.



Президент Молдовы Игорь Додон не поддерживает дипломатическую блокаду первых лиц России и считает такие действия провокациями.



Отношения двух стран обострились после одностороннего решения Москвы провести в Приднестровье праздничные мероприятия по случаю 25-летия миротворческой миссии на Днестре.















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