Талаквадзе: Мы готовы участвовать в политическом диалоге с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте

02.08.2017 18:12 Мы готовы участвовать в политическом диалоге с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте, - об этом заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



Талаквадзе прокомментировал письмо президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио о том, что следующий диалог о конституционных изменениях пройдет 6 сентября в Страсбурге.



«Нам известно об этом, и мы выражаем готовность принять участие в политическом диалоге с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте, будь то Тбилиси, или офис Венецианской комиссии в Страсбурге. Мы готовы участвовать в переговорах без каких-либо предусловий. Для нас это будет еще одна возможность ознакомить оппозиционные партии с нашими аргументами в присутствии наших друзей и добиться соглашения по тем вопросам, по которым это объективно возможно. Я думаю, что участие Венецианской комиссии в этом диалоге поможет нам получить беспристрастные оценки тех аргументов и качества диалога, который должен состояться», - заявил Талаквадзе.















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