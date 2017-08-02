Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Талаквадзе: Мы готовы участвовать в политическом диалоге с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте


02.08.2017   18:12
Мы готовы участвовать в политическом диалоге с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте, - об этом заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Талаквадзе прокомментировал письмо президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио о том, что следующий диалог о конституционных изменениях пройдет 6 сентября в Страсбурге.

«Нам известно об этом, и мы выражаем готовность принять участие в политическом диалоге с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте, будь то Тбилиси, или офис Венецианской комиссии в Страсбурге. Мы готовы участвовать в переговорах без каких-либо предусловий. Для нас это будет еще одна возможность ознакомить оппозиционные партии с нашими аргументами в присутствии наших друзей и добиться соглашения по тем вопросам, по которым это объективно возможно. Я думаю, что участие Венецианской комиссии в этом диалоге поможет нам получить беспристрастные оценки тех аргументов и качества диалога, который должен состояться», - заявил Талаквадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НБГ дает советы заинтересованным в инвестировании в корпоративные облигации
Samsung - самый популярный бренд мобильных телефоновв Грузии
Enegro-Pro Georgia купила обанкротившуюся «Кахетинскую энергодистрибуцию»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На складах в Абхазии взорвались боеприпасы
В Грузии считают продолжением оккупантской политики возможный визит Путина в Абхазию
Абхазский «суд» приговорил двух граждан Грузии к тюремному заключению
«Русский мир» в Абхазии - русским жгут лица утюгом
Взамен на возвращение к «абхазским корням» Сухуми обещает грузинам «гражданство»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров намерен бороться с вербовщиками ИГ через интернет
Американская SSA Marine будет оперировать контейнерами в грузинском порту Анаклиа 20 лет
Георгий Маргвелашвили обратился к вице-президенту США с инициативой
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна