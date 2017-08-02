|
Талаквадзе: Мы готовы участвовать в политическом диалоге с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте
02.08.2017 18:12
Мы готовы участвовать в политическом диалоге с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте, - об этом заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Талаквадзе прокомментировал письмо президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио о том, что следующий диалог о конституционных изменениях пройдет 6 сентября в Страсбурге.
«Нам известно об этом, и мы выражаем готовность принять участие в политическом диалоге с квалифицированными оппозиционными партиями в любом месте, будь то Тбилиси, или офис Венецианской комиссии в Страсбурге. Мы готовы участвовать в переговорах без каких-либо предусловий. Для нас это будет еще одна возможность ознакомить оппозиционные партии с нашими аргументами в присутствии наших друзей и добиться соглашения по тем вопросам, по которым это объективно возможно. Я думаю, что участие Венецианской комиссии в этом диалоге поможет нам получить беспристрастные оценки тех аргументов и качества диалога, который должен состояться», - заявил Талаквадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна