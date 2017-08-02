Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях - Bloomberg

02.08.2017 19:05



Об этом сообщил представитель Белого дома.



Законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР уже был одобрен в палате представителей и сенате.



Президент США Дональд Трамп подписал закон об антироссийских санкциях, передает Bloomberg Об этом сообщил представитель Белого дома.Законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР уже был одобрен в палате представителей и сенате.











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