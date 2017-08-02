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Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях - Bloomberg
02.08.2017 19:05
Президент США Дональд Трамп подписал закон об антироссийских санкциях, передает Bloomberg.
Об этом сообщил представитель Белого дома.
Законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР уже был одобрен в палате представителей и сенате.
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