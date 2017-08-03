Вашадзе призывает оппозицию объединиться перед местными выборами

03.08.2017 11:18 Лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа — Новая Грузия» Георгий Вашадзе начал консультации с представителями оппозиционных партий страны по поводу объединения к выборам в местные органы власти.



Выборы местных органов власти, а также мэров и глав районов состоятся в конце октября 2017 года. Предвыборная кампания должна начаться за 60 дней до голосования.



«Мы начали очень важный этап — публичные консультации с целью смены власти. Несколько дней назад я призвал все прозападные партии и их лидеров к объединению. Мы создаем открытую общественную платформу, вокруг которой объединяются не только партии или отдельные лидеры, но и общественно активные люди», — заявил Вашадзе журналистам.



«Мы должны объединиться вокруг общих ценностей. Единственный выход для смены власти – это объединение», — подчеркнул он.



На встрече, которая прошла сегодня в офисе партии, присутствовал председатель политического объединения «Гражданский альянс для свободы» Зураб Харатишвили, лидер оппозиционной партии «Европейские демократы Грузии» Паата Давитая, лидер движения «Новый союз для Грузии», а также представители общественности.



Георгий Вашадзе был заметной фигурой в бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Партию, созданную Михеилом Саакашвили, Вашадзе покинул спустя несколько лет после смены власти в Грузии, в мае 2016 года, и основал собственную политическую силу. Перед выборами в парламент Грузии в октябре 2016 года Вашадзе объединился с партиями оппозиционера Мамуки Кацитадзе «Новые правые» и известного оперного певца Пааты Бурчуладзе «Государство для народа». Однако по итогам выборов они так и не смогли попасть в законодательный орган.















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