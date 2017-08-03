Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Конгресс США хочет отменить договор с Россией о ракетах


03.08.2017   13:07
В Конгрессе США обсуждают возможность предоставления Пентагону права на создание производства ракет в обход соглашений Рейгана - Горбачева. Об этом говорят источники газеты Politico.

Напомним: в 1987 году США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По информации источников, суть дискуссий в обеих палатах американского законодательного органа сводится к тому, чтобы обязать ВПК возобновить сборку ракет, не имеющих ядерных боеголовок, поскольку Россия, дескать, уже нарушила соответствующую договоренность, и США ныне требуется адекватные силы сдерживания.

Критики такого шага считают, что он может повлечь рост уровня риска ядерной конфронтации в момент, когда отношения между двумя странами находятся на критически низком уровне.

Белыйм дом также без энтузиазма воспринимают эти дискуссии, так как считает рассматриваемую на них инициативу очевидно не способствующей формированию "интегрированной стратегии дипломатического, военного и экономического ответа" России.

Для начала в Конгрессе планируют выделить на проект $65 млн. Кроме того, Пентагон предполагается наделить полномочиями на разработку новых модификаций ракет средней дальности.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
На замещение «хрущевок» в Тбилиси нужно 500 млн. лари - Каладзе
GEM FEST- 15 000 гостей, 70% - иностранцы
10 самых прибыльных грузинских банков
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
Туристы о взрыве в Приморском: убегали от взрывной волны и читали молитву
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Подача российского газа в Армению приостановлена на месяц из-за работ на газопроводе
ЦИК Северной Осетии снял с выборов четыре партии
Министр: число курящих в Армении планируется сократить к 2020 году на 3-5%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна