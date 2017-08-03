Конгресс США хочет отменить договор с Россией о ракетах

03.08.2017 13:07 В Конгрессе США обсуждают возможность предоставления Пентагону права на создание производства ракет в обход соглашений Рейгана - Горбачева. Об этом говорят источники газеты Politico.



Напомним: в 1987 году США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).



По информации источников, суть дискуссий в обеих палатах американского законодательного органа сводится к тому, чтобы обязать ВПК возобновить сборку ракет, не имеющих ядерных боеголовок, поскольку Россия, дескать, уже нарушила соответствующую договоренность, и США ныне требуется адекватные силы сдерживания.



Критики такого шага считают, что он может повлечь рост уровня риска ядерной конфронтации в момент, когда отношения между двумя странами находятся на критически низком уровне.



Белыйм дом также без энтузиазма воспринимают эти дискуссии, так как считает рассматриваемую на них инициативу очевидно не способствующей формированию "интегрированной стратегии дипломатического, военного и экономического ответа" России.



Для начала в Конгрессе планируют выделить на проект $65 млн. Кроме того, Пентагон предполагается наделить полномочиями на разработку новых модификаций ракет средней дальности.















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