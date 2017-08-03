Грузия должна приглядеться к действиям России в ответ на американские санкции замсекретаря СНБ

03.08.2017 14:20 «Мы очень внимательно должны приглядеться к тому, что предпримет Россия», - об этом заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Вано Мачавариани на вопрос по поводу ужесточения санкций в отношении России, Северной Кореи и Ирана со стороны США.



По мнению заместителя секретаря Совбеза, с этой точки зрения очень важна тесная коммуникация со странами-партнерами, так же как важна инициатива президента Грузии Георгия Маргвелашвили, озвученная при встрече вице-президентом США Майком Пенсом, которая предполагает назначение американским президентом специального представителя по вопросам Грузии.



«Санкции, установленные США против России всеобъемлющи. Они касаются тех сфер, которые для России весьма сенситивны. Будь то энергетика, финансовый сектор или др. Само собой реакция России не промедлила и российский премьер-министр Медведев заявил, что подписанием президентом США закона о новых антироссийских санкциях надежде на улучшение отношений между США и Россией пришел конец. Факт, что это возымеет воздействие. Мы должны очень внимательно приглядеться к тому, что предпримет Россия. Грузия упоминается в санкциях. Тот конфликт и те невыполненные условия, которые Россия не выполнила после августовской войны 2008 года. С этой точки зрения, весьма важна очень тесная коммуникация со странами, нашими партнерами и важна инициатива президента о назначении специального представителя, озвученная при встрече с вице-президентом, чтобы Грузия не оказалась очень неподготовленной к той реакции, которая может быть со стороны России», - заявил Вано Мачавариани.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

