Хухашвили: Из Саакашвили мы можем получить Гюлена грузинской модели

03.08.2017 14:31 Из Саакашвили мы можем получить Гюлена грузинской модели, но в отличие от него Саакашвили активный, и точно не успокоится – так отзывается эксперт Гия Хухашвили на вопрос возможного присвоения Михеилу Саакашвили гражданства США.



Эксперт отметил, что такое развитие событий создаст власти Грузии дискомфорт, поскольку Соединенные Штаты Америки не выдадут Саакашвили Грузии.



"Я считаю, что исключено, чтобы когда-нибудь Соединенные Штаты выдали Михеила Саакашвили Грузии. Существует много причин того, я не стану вдаваться в подробности. Такое развитие событий, чтобы Саакашвили получил гражданство США, некомфортное, поскольку Саакашвили в любом статусе или без статуса в США, может стать чрезвычайно проблематичным для нынешней власти. Из Саакашвили мы можем получить Фетхуллаха Гюлена грузинской модели, но в отличие от Гюлена Саакашвили активный, и он точно не успокоится"- отметил Гия Хухашвили.



По мнению эксперта, при таком развитии событий роль Саакашвили в грузинской политике возрастет, поскольку для политики Украины он уже вчерашний день.



"Порошенко создал Грузии очень серьезный дискомфорт, причем в такой форме, что будто и мы в этом участвовали. Я не исключаю активность Саакашвили уже в грузинской политике, поскольку для украинской политики он уже вчерашний день"- заявил Гия Хухашвили.



















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