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Джанелидзе: Мы все сделаем, чтобы исключить военный сценарий на нашей территории


03.08.2017   14:43
Мы все сделаем, чтобы исключить военный сценарий на нашей территории- заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в эфире передачи "Новости Вахо Саная" телеканала "TV Пирвели".

"Мы все сделаем для того, чтобы исключить какой-либо военный сценарий. У нас объявлено, что деоккупация должна произойти мирным путем. Следует достигнуть процесса восстановления доверия с проживающими на оккупированных территориях, с нашими братьями и сестрами, а также с включением международных организаций"- отметил министр.

На вопрос, какова стратегия России, когда она проводит борозды, и устанавливает ограждения - министр ответил:

"Это провокационные шаги, направленные на то, чтобы было больше эмоции, и ощущения дестабилизации в стране".







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