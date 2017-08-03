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Маккейн о санкциях: Путин должен заплатить за оккупацию Крыма


03.08.2017   14:56
Новые санкции США против России доказывают стремление Вашингтона заставить Владимира Путина заплатить за свои агрессивные действия, в частности – за оккупацию Крыма. Об этом заявил влиятельный американский сенатор-республиканец, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн, комментируя решение президента США Дональда Трампа подписать «Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций».

«Хотя американский народ надеется на улучшение отношений с Россией, этот законодательный акт является настаиванием на том, что Владимир Путин и его режим должны заплатить реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины», – говорится в обращении Маккейна.

Он также выразил надежду на то, что президент Трамп «будет громко говорить о российской агрессии».

«Вступление в силу данного закона, который получил двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса, отправляет четкий сигнал друзьям и врагам, что США будут привлекать государства к ответственности за агрессивное и дестабилизирующее поведение, угрожающее национальным интересам нас и наших партнеров», – отметил сенатор.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении России, сообщили 2 августа в Белом доме.






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