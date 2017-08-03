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Маргвелашвили: Грузинский народ никогда не смирится с исторической несправедливостью - оккупацией Грузии


03.08.2017   15:14
Президент Грузии возмущен из-за проведения т.н. противопожарных рвов у Цхинвальского региона, и называет это продолжением процесса ползучей оккупации.

Георгий Маргвелашвили призывает международное содружество к фиксированию резкой и четкой позиции.

"Действия оккупантской силы, "бордеризация", ползучая оккупация, и милитаризация оккупированных территорий напрягает положение, и создает проблему стабильности в регионе.

Ни один факт посягательства на территориальную целостность Грузии не должен оставаться без реакции, и необходимо твердо осудить его, чтобы остановить ползучую оккупацию.

Грузинский народ никогда не привыкнет, и не примирится с исторической несправедливостью - оккупацией Грузии"- сказано в заявлении президента Георгия Маргвелашвили.






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