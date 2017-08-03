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Назначение спецпредставителя президента США - в большинстве не видят необходимости в инициативе Маргвелашвили


03.08.2017   16:50
За инициативой Георгия Маргвелашвили о назначении специального представителя президента Соединенных Штатов, последовала критика членов правящей команды.

Президент Грузии обратился к Майку Пенсу с данной инициативой в ходе его визита в Тбилиси.

По мнению государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктора Долидзе, визит вице-президента США в страну и без того подчеркивает контакты двух стран на высшем уровне. По словам Долидзе, инициатива для него была неожиданной.

"Лично я не вижу необходимости вносить новый элемент в эти отношения, но если президент предлагает нам что-то, все можно обсудить. Но я еще раз подчеркиваю, что для меня это был абсолютный сюрприз, исходя из того, что до того не было даже разговора с членами правительства в связи с этим вопросом"- заявил Виктор Долидзе.

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили говорит об инициативе президента, что такой вопрос не рассматривается. В то же время Цихелашвили подчеркивает тесное сотрудничество и поддержку со стороны США.

"Сегодня у Грузии и Соединенных Штатов Америки беспрецедентно успешное, и тесное сотрудничество на высшем уровне. В течение последних месяцев были несколько встречи, и мы именно от высших лиц администрации США имеем поддержку, и готовность регулярного сотрудничества, что является чрезвычайно важным для нашей страны"- заявила Кетеван Цихелашвили.







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