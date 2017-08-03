Квирикашвили поблагодарил государственную администрацию и вице-президента США за четкую поддержку Грузии

03.08.2017 18:07 Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили благодарит государственную администрацию и вице-президента США Майка Пенса за четкую поддержку Грузии.



Перед началом заседания правительства премьер-министр отозвался на визит вице-президента США в Грузию.



"Должен еще раз подчеркнуть насколько важно, когда вице-президент первого главного партнера, США, так четко объявляет поддержку стране - территориальной целостности нашей страны, внешним приоритетным стремлениям. Еще раз хочу от имени всего грузинского народа и правительства поблагодарить лично вице-президента и администрацию США за такую громогласную поддержку"- заявил Георгий Квирикашвили.



По словам премьер-министра, со дня прихода к власти главным приоритетом правительства Грузии является безопасность и стабильность, демократия и права человека, экономическое развитие страны, что в конечном итоге должно принести благоденствие каждому жителю страны.



"Это получило позитивную оценку, что первым делом является еще большей ответственностью. Мы должны привести нашу страну к объединению, и, разумеется, мирно, и еще более последовательно осуществить наши приоритеты, чтобы принести стране благоденствие. А также очень важно, что то, что господин вице-президент заявил со столь высокой трибуны, является громогласной и четкой поддержкой территориальной целостности и суверенитета Грузии. Разумеется, для нас также большая ответственность, приложить максимально больше усилия для нашего усиления, и мирного урегулирования этих проблем"- заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.















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