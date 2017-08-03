Назначение спецпредставителя президента США - у Квирикашвили была такая же инициатива, что у Маргвелашвили?

03.08.2017 18:42 "Даже если это хорошая инициатива, раз она пошла от президента, на все у них должна быть плохая реакция, видимо, чтобы не раздражать Бидзину"- заявил основатель Центра стратегического анализа Грузии Нодар Харшиладзе об инициативе Георгия Маргвелашвили.



По мнению Харшиладзе, инициатива президента о назначении специального представителя президента Соединенных Штатов, является интересной.



"На мой взгляд, это не только своевременно, правительство должно было раньше подумать над этим"- отметил Харшиладзе.



Основатель Центра стратегического анализа Грузии Торнике Шарашенидзе говорит, что инициатива неплохая, но важно, насколько у нее будет поддержка со стороны правительства.



"Возможно, это действительно неплохая идея, но насколько у нее будет содействие от правительства Грузии, насколько будет работать над этим наше Министерство иностранных дел, чтобы осуществить эту инициативу"- отметил Торнике Шарашенидзе.



По информации журналиста Ираклия Таблиашвили, которой он поделился с "Курьером", с подобной инициативой к вице-президенту США обратился также и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



"У него будет коммуникация с Тиллерсоном, у него будет коммуникация с Пенсом, будет непосредственная коммуникация с Трампом, и соответственно, предложение, с которым обратился президент, очень интересное. Здесь же скажу, что, насколько мне известно, у премьера Квирикашвили было приблизительно такое же предложение, более общего характера, и он обсуждал возможность, чтобы были придуманы и новые, другие форматы коммуникации. Это эксклюзивно для вас"- заявил Таблишвили.



Информацию Ираклия Таблиашвили в связи с инициативой Георгия Квирикашвили в администрации премьер-министра "Курьеру" не подтвердили, но и не опровергли.

















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