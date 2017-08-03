Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Назначение спецпредставителя президента США - у Квирикашвили была такая же инициатива, что у Маргвелашвили?


03.08.2017   18:42
"Даже если это хорошая инициатива, раз она пошла от президента, на все у них должна быть плохая реакция, видимо, чтобы не раздражать Бидзину"- заявил основатель Центра стратегического анализа Грузии Нодар Харшиладзе об инициативе Георгия Маргвелашвили.

По мнению Харшиладзе, инициатива президента о назначении специального представителя президента Соединенных Штатов, является интересной.

"На мой взгляд, это не только своевременно, правительство должно было раньше подумать над этим"- отметил Харшиладзе.

Основатель Центра стратегического анализа Грузии Торнике Шарашенидзе говорит, что инициатива неплохая, но важно, насколько у нее будет поддержка со стороны правительства.

"Возможно, это действительно неплохая идея, но насколько у нее будет содействие от правительства Грузии, насколько будет работать над этим наше Министерство иностранных дел, чтобы осуществить эту инициативу"- отметил Торнике Шарашенидзе.

По информации журналиста Ираклия Таблиашвили, которой он поделился с "Курьером", с подобной инициативой к вице-президенту США обратился также и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"У него будет коммуникация с Тиллерсоном, у него будет коммуникация с Пенсом, будет непосредственная коммуникация с Трампом, и соответственно, предложение, с которым обратился президент, очень интересное. Здесь же скажу, что, насколько мне известно, у премьера Квирикашвили было приблизительно такое же предложение, более общего характера, и он обсуждал возможность, чтобы были придуманы и новые, другие форматы коммуникации. Это эксклюзивно для вас"- заявил Таблишвили.

Информацию Ираклия Таблиашвили в связи с инициативой Георгия Квирикашвили в администрации премьер-министра "Курьеру" не подтвердили, но и не опровергли.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузоперевозки на Грузинской железной дороге сократились на 7%
С начала года в Грузии побывало 4 млн иностранцев
Международная бизнес-палата говорит о проблемах судебной системы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
Туристы о взрыве в Приморском: убегали от взрывной волны и читали молитву
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мачавариани: Посещение Путиным Абхазии – это та аннексионная политика, та милитаризация, которая проходит в Абхазии и «Южной Осетии»
В Грузию в августе ожидается прибытие семи американских генералов
Премьер-министр Грузии считает важной поддержку США с точки зрения мирного урегулирования конфликтов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна