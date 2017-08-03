|
МИД Украины уведомил США и другие страны об аннулировании все паспортов Саакашвили - СМИ
03.08.2017 19:18
МИД Украины уведомил США и другие страны, что все паспорта Михеила Саакашвили аннулированы. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине», ссылаясь на информированный источник.
«Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США – ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили – в изоляции», - рассказал «КП в Украине» информированный источник.
По словам собеседника издания, ситуация с изоляцией была срежиссирована с тем, чтобы Украина оказалась вне процесса по экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию.
26 июля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили украинского гражданства.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна