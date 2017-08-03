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МИД Украины уведомил США и другие страны об аннулировании все паспортов Саакашвили - СМИ


03.08.2017   19:18
МИД Украины уведомил США и другие страны, что все паспорта Михеила Саакашвили аннулированы. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине», ссылаясь на информированный источник.

«Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США – ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили – в изоляции», - рассказал «КП в Украине» информированный источник.

По словам собеседника издания, ситуация с изоляцией была срежиссирована с тем, чтобы Украина оказалась вне процесса по экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию.

26 июля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили украинского гражданства.






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