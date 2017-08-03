Трамп: Наши отношения с Россией находятся на очень опасно низком уровне

03.08.2017 19:23 Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что за ухудшение российско-американских отношений нужно благодарить Конгресс, передает ТАСС.



"Наши отношения с Россией находятся на небывало и очень опасно низком уровне. Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - написал он на своей странице в Twitter.



В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР.















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