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Трамп: Наши отношения с Россией находятся на очень опасно низком уровне
03.08.2017 19:23
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что за ухудшение российско-американских отношений нужно благодарить Конгресс, передает ТАСС.
"Наши отношения с Россией находятся на небывало и очень опасно низком уровне. Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - написал он на своей странице в Twitter.
В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР.
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