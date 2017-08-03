Партия Давида Усупашвили завтра представит кандидата в мэры Тбилиси

03.08.2017 20:41 «Движение строительства» завтра представит кандидата в мэры Тбилиси и столичную избирательную команду.



Как сообщают в «Движении строительства», презентация пройдет 4 августа в 12:00 на проспекте Агмашенебели, в сквере им. Джансуга Кахидзе.



«Движение строительства» учредил бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили. Основополагающие принципы и лозунг движения - «Заботимся о хорошем, меняем плохое, создаем то, чего нам не хватает».



Членами «Движения строительства» являются: физик, теолог, эксперт по вопросам религий - Леван Абашидзе; магистр международного права – Гела Гелашвили; эксперт по образовательной политике – Алуда Гогличидзе; шахматистка, трехкратный олимпийский чемпион – Нино Гуриели; магистр экономики и государственного управления – Гога Данелишвили; юрист, бизнесмен – Георгий Эпиташвили; экономист, бизнесмен – Тариэл Зарандия; историк, магистр публичного управления – Георгий Тактакишвили; экономист, публичный служащий – Манучар Тохадзе; студент – Екатерина Кванталиани; врач, менеджер системы здравоохранения – Натия Ландия; специалист по государственному управлению – Теймураз Мурванидзе; экономист – Гурам Мчделидзе; медик, доктор, публицист – Придон Сакварелидзе; журналист, экономист, дизайнер – Сосо Миминошвили; юрист, политик, бывший председатель парламента – Давид Усупашвили; экономист, политолог – Натия Кобалия; физик, политик – Резо Шавишвили; кибернетика, международные отношения, политология, бывший лидер «Национального форума» - Каха Шартава; экономист, эксперт публичного управления – Тенгиз Шергелашвили; лоббист, бизнес-консультант – Илья Чхутишвили; доктор медицинских наук, профессор – Гия Хечинашвили; физик, доктор, конституционалист – Вахтанг Хмаладзе; экономист – Гоча Джабидзе; специалист публичной политики - Андро Дадиани и историк, магистр публичного управления – Георгий Канашвили.















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