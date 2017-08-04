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Президент выражает соболезнования семье погибшего грузинского военного


04.08.2017   13:50
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает глубокую скорбь в связи с гибелью на территории у авиабазы Баграм младшего сержанта Мдинари Бебиашвили.

«Склоняю голову перед каждым из тех, кто служит родине, кто потерял жизнь в бою, кто разлучен со своей семьей. Выражаю им уважение и признательность от имени граждан Грузии», - отмечается в заявлении верховного главнокомандующего страны.

Как сообщают в администрации президента, в связи с огромной трагедией Георгий Маргвелашвили соболезнует семье погибшего младшего сержанта, его друзьям и соратникам – представителям ВС Грузии, принимающим участие в миссии «Решительная поддержка».

Президент Грузии желает скорейшего выздоровления раненным грузинским военным, которые проходят лечение в госпитале авиабазы Баграм.






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