Тенгиз Шергелашвили выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси от партии Усупашвили

04.08.2017 14:27 Тенгиз Шергелашвили стал пятым по счету кандидатом на пост мэра Тбилиси – его выдвинула партия экс-спикера парламента Грузии Давида Усупашвили «Движение строительства».



Усупашвили сегодня официально представил кандидата общественности. С 2013 по 2016 год Тенгиз Шергелашвили занимал пост заместителя министра инфраструктуры и регионального развития Грузии.



«На местных выборах нашим лидером в Тбилиси, кандидатом на пост мэра будет Тенго Шергелашвили. Лучший кандидат, профессионал. Тенго, который несмотря на молодой возраст имеет 20-летний менеджерский, политический, аналитический стаж. Он является специалистом государственного управления, специалистом самоуправления не только теоретически, но и практически», — отметил Усупашвили.



По его словам, «Движение строительства» обещает народу, что на политической арене откроет дорогу профессионалам высокого ранга.



«Профессионалы станут политиками. Нашей стране нужны профессионалы и «Движение строительства» на всех постах, на всех государственных должностях представит именно таких профессионалов», — подчеркнул Усупашвили.



Выборы местных законодательных органов (сакребуло), а также мэров и глав районов состоятся в Грузии в конце октября. Предвыборная кампания начнется в конце августа.



За пост мэра Тбилиси уже изъявили желание бороться бывший вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе – от правящей партии, бывший телеведущий и заместитель гендиректора телеканала «Рустави-2» Заал Удумашвили — от партии «Единое национальное движение», депутат Элене Хоштария от партии «Европейская Грузия» и независимый депутат сакребуло Тбилиси Алеко Элисашвили.















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