Грузия в Законе США о санкциях

04.08.2017 14:32 Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал законопроект – «Акт о сопротивлении настроенным враждебно к Америке странам путем санкций», который устанавливает новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи.



Закон о санкциях получил единогласную поддержку представленных в Конгрессе США обеих партий. По результатам голосования, законопроект 25 июля был принят Палатой представителей 419 голосами против трех, а 27 июля – был принят Сенатом 98 голосами против двух.



Закон вошел в силу 2 августа, после того, как президент Трамп поставил свою подпись.



Закон США о санкциях предоставляет полномочия Конгрессу, заблокировать любую инициативу президента о внесении изменений в санкциях, установленных против России. Закон также устанавливает новые санкции против России. В то же время, наряду с новыми ограничениями, в закон вошли и те санкции, которые действовали до этого на основании указа президента. В то же время, часть установленных Конгрессом санкций является обязательной, а другую часть президент будет использовать в рамках своей дискреции.



Закон о санкциях, наряду с другими вопросами, касается также и обстановки в Грузии. В нем говорится, что Россия «путем незаконной аннексии Крыма в 2014 году, незаконной оккупацией Абхазии и т.н. Южной Осетии в 2008 году и дестабилизирующими действиями в восточных районах Украины» продолжает нарушать Хельсинкский заключительный акт 1975 года, который устанавливает принципы нерушимости границ.



В законе о санкциях также отмечается, что «правительство Российской Федерации до сегодняшнего дня игнорирует Соглашение о прекращении огня от 2008 года, которое предусматривает вывод российских войск из Грузии, а также допус гуманитарных групп и Миссии мониторинга ЕС в Южную Осетию и Абхазию».



Конгресс призывает президента США потребовать от правительства России, «вывести войска с территорий Грузии, Украины и Молдовы; передать контроль границ на этих территориях соответствующим правительствам; А также прекратить подрывную деятельность в отношении правительств, выбранных в этих странах народом».



Закон о санкциях указывает на угрозы и в других сферах. В законе говорится, что «правительство Российской Федерации использовало и использует против Грузии и Украины традиционную силу, разведывательные операции, кампании, воздействующие на общественное мнение, что создает очевидные и реальные угрозы странам Европы и Евразии».



Закон призывает «государства Европы и Евразии», в ответ на исходящее от России давление, «удвоит усилия для укрепления навыков сопротивления собственных институтов, политических систем и гражданского общества».



Фонд борьбы с воздействием со стороны России



Кроме установления санкций России, принятый Конгрессом акт предусматривает выделение 250 млн долларов США в 2018-2019 бюджетные годы для Фонда борьбы с воздействием со стороны России.



Целью указанного фонда является поддержка потенциально уязвимых стран перед воздействием со стороны России, в частности, стран членов НАТО и ЕС, а также «стран, вовлеченных в процессы расширения Североатлантического альянса и Евросоюза».



Фонд борьбы с воздействием со стороны России поможет этим странам в защите критической инфраструктуры и избирательных механизмов от кибератак, в улучшении законодательных процессов, ориентированных на вовлеченность, а также в усилении гражданского общества и СМИ.



Фонд также будет работать в том направлении, чтобы справиться с гуманитарными кризисами и нестабильностью, «возникшей или обострившейся в результате вторжения и оккупации со стороны России в Грузии и Украине».



Civil Georgia











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