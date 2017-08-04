|
Саакашвили объявился в Польше - СМИ
04.08.2017 14:40
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прилетел в Польшу, сообщает Telewizja Republika.
Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.
Во время выступления Саакашвили говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.
Саакашвили также даст интервью "Telewizja Republika" в пятницу в 21 час по киевскому времени.
В пресс-службе бывшего президента Грузии обещают к концу дня объяснить, как Саакашвили без документов прибыл в Польшу, пишет Украинская правда.
Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской ОГА.
Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".
О лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он не указал заочный арест в Грузии.
СМИ узнали, что украинские власти известили США и другие страны, что все паспорта Саакашвили аннулированы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна