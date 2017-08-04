Саакашвили объявился в Польше - СМИ

04.08.2017 14:40 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прилетел в Польшу, сообщает Telewizja Republika.



Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.



Во время выступления Саакашвили говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.



Саакашвили также даст интервью "Telewizja Republika" в пятницу в 21 час по киевскому времени.



В пресс-службе бывшего президента Грузии обещают к концу дня объяснить, как Саакашвили без документов прибыл в Польшу, пишет Украинская правда.



Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской ОГА.



Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".



О лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он не указал заочный арест в Грузии.



СМИ узнали, что украинские власти известили США и другие страны, что все паспорта Саакашвили аннулированы.















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