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Кандидатом в мэры Тбилиси от «Движения строительства» будет Тенгиз Шергелашвили
04.08.2017 16:19
Кандидатом в мэры Тбилиси от «Движения строительства» будет Тенгиз Шергелашвили. Его кандидатуру через несколько минут назовут официально. Мероприятие состоится в сквере им. Джансуга Кахидзе.
После прихода во власть «Грузинской мечты» Тенгиз Шергелашвили был заместителем министра регионального развития и инфраструктуры. Именно с его именем связывают реформу самоуправления, которую коалиционное правительство «Грузинской мечты» осуществило в 2013-2014 гг.
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