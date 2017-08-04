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Кандидатом в мэры Тбилиси от «Движения строительства» будет Тенгиз Шергелашвили


04.08.2017   16:19
Кандидатом в мэры Тбилиси от «Движения строительства» будет Тенгиз Шергелашвили. Его кандидатуру через несколько минут назовут официально. Мероприятие состоится в сквере им. Джансуга Кахидзе.

После прихода во власть «Грузинской мечты» Тенгиз Шергелашвили был заместителем министра регионального развития и инфраструктуры. Именно с его именем связывают реформу самоуправления, которую коалиционное правительство «Грузинской мечты» осуществило в 2013-2014 гг.







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