Евросоюз готовит новые санкции против России

04.08.2017 16:24 Европейский союз в пятницу примет решение о внесении новых лиц и компаний из России в черный список, на который распространяются санкции ЕС, в связи с поставкой турбин немецкого промышленного концерна Siemens в аннексированный Москвой Крым, говорят дипломаты.



По словам двух дипломатических источников, никаких препятствий возникнуть не должно и решение будет принято.



Страны-члены ЕС могут до вечера пятницы направить возражения в связи с предложением о расширении санкционного списка.



Ранее источники говорили, что Германия призывает Европейский союз добавить до четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за поставки газовых турбин производства Siemens в Крым.



В санкционном списке ЕС - 150 человек и 37 организаций, в отношении которых применяются заморозка активов и запрет на въезд в страны блока. Срок действия санкций истекает 15 сентября.



Siemens ранее говорил, что у него есть существенные доказательства того, что все четыре газовые турбины, поставленные для проекта на юге России, были незаконно перемещены в Крым, что подтверждает серию статей Рейтер.



Немецкий концерн ранее сообщил, что остановит поставки энергетического оборудования российским госкомпаниям до выработки новых правил контроля поставок, а также пересмотрит существующие договоры о поставке.



Кроме того, Siemens подал в суд на российский Технопромэкспорт, строящий станции в Крыму, и предложил ему выкупить турбины.



Рейтер















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