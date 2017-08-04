|
Евросоюз готовит новые санкции против России
04.08.2017 16:24
Европейский союз в пятницу примет решение о внесении новых лиц и компаний из России в черный список, на который распространяются санкции ЕС, в связи с поставкой турбин немецкого промышленного концерна Siemens в аннексированный Москвой Крым, говорят дипломаты.
По словам двух дипломатических источников, никаких препятствий возникнуть не должно и решение будет принято.
Страны-члены ЕС могут до вечера пятницы направить возражения в связи с предложением о расширении санкционного списка.
Ранее источники говорили, что Германия призывает Европейский союз добавить до четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за поставки газовых турбин производства Siemens в Крым.
В санкционном списке ЕС - 150 человек и 37 организаций, в отношении которых применяются заморозка активов и запрет на въезд в страны блока. Срок действия санкций истекает 15 сентября.
Siemens ранее говорил, что у него есть существенные доказательства того, что все четыре газовые турбины, поставленные для проекта на юге России, были незаконно перемещены в Крым, что подтверждает серию статей Рейтер.
Немецкий концерн ранее сообщил, что остановит поставки энергетического оборудования российским госкомпаниям до выработки новых правил контроля поставок, а также пересмотрит существующие договоры о поставке.
Кроме того, Siemens подал в суд на российский Технопромэкспорт, строящий станции в Крыму, и предложил ему выкупить турбины.
Рейтер
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна